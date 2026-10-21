Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Bilancia commerciale Giappone in settembre

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Bilancia commerciale Giappone in settembre
Giappone, Bilancia commerciale in settembre pari a -536,6 Mld ¥, in aumento rispetto al precedente -1.111,9 Mld ¥ (la previsione era -181 Mld ¥).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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