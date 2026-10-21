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Bilancia commerciale Giappone in settembre
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21 ottobre 2026 - 07.00
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Bilancia commerciale in settembre pari a -536,6 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente -1.111,9 Mld ¥ (la previsione era -181 Mld ¥).
(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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