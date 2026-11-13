Migrazioni: 41 leader aderiscono alla dichiarazione promossa da Italia, Regno Unito e Danimarca

L'annuncio da Dublino nel corso del vertice della Comunità politica europea: "Approccio su tutta la rotta"

(Teleborsa) - In occasione del vertice della Comunità politica europea, 41 leader europei hanno aderito a una dichiarazione congiunta sul contrasto all'immigrazione irregolare, promossa da Italia, Regno Unito e Danimarca. Il testo dà seguito alle analoghe iniziative dei vertici di Copenaghen (ottobre 2025) e Yerevan (maggio 2026) e ribadisce l'impegno a rafforzare la cooperazione europea su gestione delle frontiere, contrasto al traffico di migranti, prevenzione delle partenze irregolari, rimpatri e soluzioni innovative.



Tra i firmatari figurano, oltre a Giorgia Meloni, Mette Frederiksen e il premier britannico Andy Burnham, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk, il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset e il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin.



I leader affermano di voler "sostenere la riduzione dell'immigrazione illegale in Europa e attraverso l'Europa", riconoscendo "la sfida condivisa". Di fronte a "instabilità globale, minacce ibride, compresa la strumentalizzazione dei flussi migratori, e al continuo sfruttamento di persone vulnerabili da parte dei trafficanti", chiedono "un approccio più completo, sistematico e su tutta la rotta" contro l'immigrazione illegale e le attività criminali che la favoriscono.



Le priorità



Il documento indica come elementi chiave: preparazione e risposta, anche con sistemi di allerta precoce "per prevedere e gestire i flussi" e nuovi strumenti "per rispondere a minacce straordinarie"; il contrasto alla disinformazione, "smascherando i pericoli degli attraversamenti illegali"; l'innovazione al centro degli sforzi; la collaborazione "a monte", per sostenere migranti e Paesi di origine e transito "per mantenere le persone più sicure vicino a casa"; rimpatri e riammissioni efficaci, "in conformità con il diritto internazionale"; più scambio di informazioni tra Paesi, perché "le organizzazioni di trafficanti sono esperte nell'eludere le forze dell'ordine"; e il ruolo delle convenzioni internazionali, a 75 anni dalla Convenzione sui rifugiati e richiamando la dichiarazione di Chi?inau del maggio 2026 sulla Cedu e le migrazioni.



I leader si impegnano a "mantenere lo slancio verso una riduzione duratura dei numeri" e a riprendere il tema al vertice della Comunità politica europea in Svizzera.

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