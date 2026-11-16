Uniper stima EBITDA rettificato fino a 1,5 miliardi nel 2027 e Cagr dividendo +7% nel medio termine

Gli obiettivi presentati al Capital Markets Day

(Teleborsa) - Uniper prevede un EBITDA rettificato tra 1,1 e 1,3 miliardi di euro nel 2026, rispetto a 1,1 miliardi di euro nel 2025, e tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro nel 2027, mentre nel medio termine, punta a un importo tra 1,2 e 1,6 miliardi di euro.



Gli obiettivi sono stati illustrati oggi in occasione del Capital Markets Day con il gruppo energetico tedesco che "punta a migliorare la crescita e la qualità degli utili derivanti dal portafoglio esistente, unitamente a investimenti disciplinati nelle aree di crescita. La politica di dividendi progressivi di Uniper è concepita per consentire agli azionisti di partecipare alla prevista creazione di valore nei prossimi anni".



Michael Lewis, amministratore delegato, ha dichiarato: "Uniper entra nella sua prossima fase da una posizione di forza. Disponiamo di un portafoglio di asset di alta qualità nel cuore del sistema energetico europeo e il nostro portafoglio esistente sta già generando una crescita degli utili. Ogni aspetto della nostra strategia mira a creare valore: investendo in modo selettivo e rafforzando la qualità dei nostri utili, puntiamo a creare valore a lungo termine per gli azionisti, continuando al contempo a svolgere un ruolo di primo piano nella sicurezza dell'approvvigionamento e nella transizione energetica".



La remunerazione degli azionisti

La società punta a una crescita dei dividendi del 7% annuo composto nel medio termine, ancorata a un dividendo base proposto di 300 milioni di euro e "sostenuta dalla crescente generazione di cassa nonché da una base di utili sempre più solida".



Christian Barr, chief financial officer, afferma: "Il nostro solido bilancio ci consente di investire nella crescita mantenendo al contempo la disciplina finanziaria. Allocheremo il capitale in base a requisiti di rendimento interessanti e adeguati al rischio, con una chiara attenzione al miglioramento della qualità degli utili. Questo costituisce la base per la nostra politica progressiva dei dividendi e il percorso verso rendimenti sostenibili per gli azionisti."



Il piano investimenti

Sul fronte delle capex, Uniper prevede di investire circa 6 miliardi di euro entro i primi anni del decennio del 2030, "al fine di consentire la creazione di valore a lungo termine. La strategia di Uniper è strettamente legata alla trasformazione del sistema energetico europeo con la prevista crescita a lungo termine del consumo di energia elettrica in Europa, del previsto aumento del valore della generazione flessibile e della prevista resilienza della domanda di gas". Di questi investimenti, circa 1,3 miliardi di euro sono già stati impegnati dal 2023, con oltre 20 progetti attualmente in fase di realizzazione.



Circa il 60-70% del capitale investito previsto è destinato al segmento Flexible Generation, nell'ambito del quale Uniper "gestisce il secondo parco di generazione flessibile più grande dell'Europa nord-occidentale" e prevede una significativa trasformazione e crescita. Gli investimenti si concentrano principalmente sulla costruzione di nuove centrali a gas e sulla conversione di impianti esistenti".



Uniper sta anche promuovendo la creazione di ulteriore valore derivante dai suoi siti e dalle infrastrutture di rete attraverso i data center. Sono già stati garantiti circa 700 megawatt di capacità di rete per progetti in fase di sviluppo avanzato e, nell'ambito dell'intero portafoglio, Uniper intravede un potenziale di connessione alla rete su scala gigawatt.





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