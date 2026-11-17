Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 16/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (16/11/2026) è stato pari a 2,6 miliardi di euro, con una variazione del 2,16%, rispetto ai precedenti 2,66 miliardi.



I volumi si sono attestati a 0,28 miliardi di azioni, rispetto ai 0,24 miliardi precedenti.



A fronte dei 727 titoli trattati, 420 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 252 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 55 azioni del listino italiano.











(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)

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