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Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 9/11/2026

Finanza
Borsa Italiana, in aumento il controvalore degli scambi del 9/11/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,89 miliardi di euro, in rialzo rispetto a 3,67 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,42 miliardi di azioni, rispetto a 0,44 miliardi precedenti.

Tra i 779 titoli scambiati sul listino milanese, 478 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 270 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 31 azioni.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
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