Fibercop, Nespolo: "Investimenti per 10 miliardi nella rete digitale italiana”

(Teleborsa) - "L’Italia sta compiendo un salto importantissimo, paragonabile a raddoppiare la capacità delle autostrade o realizzare in poco tempo l’alta velocità in tutto il Paese. In un mondo che dipende sempre più dai dati, la rete sta diventando l'abilitatore principale dello sviluppo economico". E' quanto afferma l’Amministratore Delegato di FiberCop, Marco Nespolo, nell'ambito dell’evento dal titolo “L'economia nell'era della geopolitica” organizzato da Affari & Finanza, in collaborazione con SDA Bocconi School of Management.



"FiberCop - ha sottolineato - è al centro di questo ecosistema: dal luglio 2024 al 2027 abbiamo previsto circa 10 miliardi di euro di investimenti con l’obiettivo di raggiungere 20 milioni di unità immobiliari in banda ultralarga".



"Attraverso il Fondo Nazionale per la Connettività, - ha spiegato Nespolo - collegheremo entro il 2030 altre 700 mila unità immobiliari. Ma la prospettiva va già oltre la connettività. Abbiamo avviato la trasformazione di alcune nostre centrali in edge data center e il piano prevede lo sviluppo di una rete distribuita di oltre 100 siti, mentre sperimentiamo tecnologie come la Quantum Key Distribution e il fiber sensing per il monitoraggio dell'infrastruttura".



"Come operatore wholesale, mettiamo questa infrastruttura a disposizione dei nostri operatori partner e dell’intero ecosistema digitale, integrando connettività, capacità di calcolo, sicurezza e nuovi servizi a sostegno dello sviluppo del Paese", ha concluso.









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