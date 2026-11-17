USA, indice NAHB novembre scende a 25 punti

(Teleborsa) - Cala la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A novembre 2026, il dato si è attestato a 25 punti dai 29 stimati dagli analisti e contro i 29 del mese precedente.



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è sceso di 6 punti a quota 28, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è calato di 2 punti a 30 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è sceso di 2 punti a quota 16 punti.

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