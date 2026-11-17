USA, scorte industria settembre +0,5% m/m vendite +1,8% m/m

(Teleborsa) - Crescono come atteso, a settembre 2026, le scorte all'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione pari a +0,5% a 2.873,4 miliardi di dollari, in linea con il consensus, dopo la variazione di +0,4% registrata il mese precedente.



Su base annua si è registrato un incremento del 5,1%.



Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute dell'1,8% a 2.162,5 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 12,5%.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,33. A settembre 2025 era pari all'1,42.



(Foto: Photo by Hannes Egler on Unsplash)

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