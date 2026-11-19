Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 18/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 18/11/2026 è stato pari a 3,06 miliardi di euro, in ribasso (-7,73%), rispetto ai precedenti 3,32 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,34 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,3 miliardi.



A fronte dei 709 titoli trattati sulla piazza milanese, 396 azioni hanno chiuso in calo, mentre 274 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 39 azioni del listino italiano.









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