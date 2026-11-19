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Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in settembre
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19 novembre 2026 - 07.00
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Ordini macchinari core in settembre su base mensile (MoM) -0,3%
, in calo rispetto al precedente +5,2% (la previsione era -0,5%).
(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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