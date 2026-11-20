USA, fiducia consumatori università Michigan rivisto al rialzo a novembre

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di novembre 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 51,5 punti dai 41 della lettura preliminare e rispetto ai 48 del mese precedente.



Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che fa segnare una crescita a 52,9 punti rispetto ai 50,9 della stima preliminare ed ai 48,8 del mese precedente, mentre quella sulla condizione attuale è stata ritoccata al ribasso a 49,4 punti dal preliminare di 51 punti e si confronta con i 46,7 del mese precedente.

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