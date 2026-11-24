(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Seduta decisamente positiva per il derivato italiano, che ha terminato in rialzo a 49.075.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 47.995. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 50.225. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 46.920.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)