(Teleborsa) - Le 316 società quotate su Borsa Italiana con capitalizzazione inferiore al miliardo
di euro valgono 38,9 miliardi in Borsa. Nel 2025 hanno generato 57,6 miliardi di ricavi, impiegano oltre 105 mila persone e hanno un patrimonio netto più che doppio rispetto all'indebitamento finanziario. Il quadro emerge dalla prima Ricerca annuale di AssoNEXT
, "Il valore delle PMI quotate. Dai fondamentali alle aspettative del mercato". L'associazione delle PMI quotate l'ha realizzata insieme ai 10 tra i principali operatori della ricerca azionaria dedicata alle PMI: Alantra
, Banca Akros, Banca Finnat, CFO SIM, Equita SIM
, Integrae SIM, Intermonte, IR-Top Research, KT&Partners e Value Track SIM.
Lo studio è tra le iniziative della roadmap che AssoNEXT ha presentato lo scorso maggio a Palazzo Montecitorio. Per la prima volta riunisce in un unico database i bilanci 2025 e le stime di consensus 2026-2028
di queste società, le più numerose del listino. Per il loro radicamento nelle filiere produttive, l'associazione le considera un vero laboratorio di politica industriale. "Per anni il dibattito sul mercato dei capitali ha guardato soprattutto alle grandi capitalizzazioni, lasciando in secondo piano le PMI quotate: imprese che sono un pezzo importante di economia reale e che hanno scelto la trasparenza e il confronto con il mercato come leva di sviluppo", ha commentato Vincenzo Polidoro
, presidente di AssoNEXT e consigliere esecutivo di First Capital
. Un pilastro dell'economia reale
L'analisi fotografa la situazione a fine ottobre 2026 e copre 212 società di Euronext Growth Milan (EGM), 60 di Euronext Milan non-STAR e 44 del segmento STAR
. Le stime di consensus sono disponibili per 285 società, pari al 98,4% della capitalizzazione. Lo studio aggiunge due verifiche storiche: i bilanci certificati 2022-2025 delle 247 società presenti in tutti gli esercizi e il percorso delle 32 società passate da EGM al mercato principale.
Della capitalizzazione complessiva, 11,8 miliardi fanno capo a EGM, 11,9 a Euronext Milan non-STAR e 15,2 allo STAR. Nel 2025 le società hanno prodotto 7,7 miliardi di EBITDA
, con un margine aggregato del 13,3%, e 2,1 miliardi di utile netto
. Il peso economico si concentra sul mercato regolamentato: Euronext Milan non-STAR e STAR rappresentano circa un terzo delle società ma esprimono circa l'80% delle principali grandezze economiche.
Gli occupati
diretti sono 105.193. Le imposte
dirette (IRES e IRAP) sono stimate in 811 milioni nel 2025 e in 1,34 miliardi nel 2028, per un totale di circa 4,3 miliardi nel quadriennio. Cinque settori concentrano il 77,7% del valore di Borsa. Gli Industrials sono primi sia per numero di società (69) sia per capitalizzazione (27,5%). La filiera del Made in Italy manifatturiero e dei consumi (Industrials, Consumer Discretionary, Consumer Staples e Materials) riunisce 158 società, oltre il 54% della capitalizzazione e più di 68mila occupati.Le prospettive al 2028
Per i prossimi anni le stime di consensus indicano una crescita che si rafforza scendendo lungo il conto economico
. Tra il 2025 e il 2028 i ricavi sono attesi in aumento del 24%, con un CAGR del 7,4%. L'EBITDA dovrebbe crescere del 40,2%, con il margine che sale dal 13,3% al 15,1%, e l'utile netto del 65,6%. Il patrimonio netto è atteso in crescita del 29,4% e l'indebitamento finanziario netto in calo del 30%.EGM
, il mercato di accesso, mostra i tassi di crescita più elevati: ricavi +35,2%, EBITDA +66,9%, utile netto +161,3%. STAR ed Euronext Milan non-STAR crescono su basi dimensionali molto più ampie, con ricavi rispettivamente a +25,3% e +16,2% ed EBITDA a +32,7% e +35,8%. Tra i settori guidano i Consumer Staples, con ricavi a +49,9%, seguiti da Energy & Utilities (+31,2%) e Consumer Discretionary (+28,6%). In tutti e dieci i settori l'EBITDA dovrebbe crescere più del fatturato.I conti certificati e i translisting
Le stime trovano riscontro nei conti già certificati. Il campione è formato dalle 247 società presenti dal 2022 al 2025, anni segnati dall'inflazione energetica e dal rialzo dei tassi BCE: in questo periodo il fatturato è salito del 10,9% e l'EBITDA del 17,7%. Le 156 società di EGM hanno registrato la crescita più intensa, con ricavi a +41% ed EBITDA a +26,3%. STAR ed Euronext Milan non-STAR hanno rafforzato soprattutto la redditività. "Ne emerge il ritratto di imprese solide e in crescita, attive nei principali settori dell'economia italiana e capaci di svilupparsi anche in anni complessi, segnati da inflazione e rialzo dei tassi", ha osservato Luigi Giannotta
, consigliere AssoNEXT e direttore generale di Integrae SIM.
Un caso a parte è quello delle 32 società passate da AIM/EGM al mercato regolamentato
tra il 2009 e il 2026, 21 sullo STAR e 11 su Euronext Milan non-STAR. Sono entrate in Borsa con una capitalizzazione complessiva di 4,3 miliardi e oggi valgono 28,2 miliardi, oltre sei volte e mezzo il valore iniziale. Nel dato rientrano anche società che, crescendo, hanno superato il miliardo. Il loro valore è cresciuto a un ritmo annuo mediano del 12,4% durante la permanenza su EGM e dell'8,1% dopo il passaggio al listino principale.Ogni listino ha un ruolo riconoscibile
. In mediana la società tipo su EGM ha circa 26 milioni di ricavi e 66 dipendenti. Su Euronext Milan non-STAR fattura circa 190 milioni e ha 320 dipendenti. Sullo STAR supera i 270 milioni e i 400 dipendenti, con un EBITDA margin mediano del 16%, il più alto dei tre listini. "La IPO non è un punto di arrivo ma di partenza: è un percorso che chiede di essere accompagnato nel tempo, con ricerca, dialogo con gli investitori e strumenti adeguati a ogni fase di crescita", ha sottolineato Guglielmo Manetti, consigliere AssoNEXT e amministratore delegato di Intermonte.Valutazioni sotto il potenziale
Le valutazioni di Borsa, però, incorporano solo in parte questa crescita. A prezzi correnti il multiplo EV/EBITDA mediano è di 6,9x sui bilanci 2025 e scende a 4,2x sulle stime 2028
. Su EGM la compressione è ancora più marcata. Nelle acquisizioni di società non quotate dell'area euro il multiplo mediano è di 8,8x (Argos Index mid-market, secondo trimestre 2026). Il confronto va però letto con cautela: in Borsa si acquistano quote di minoranza, mentre il Private Equity rileva di norma il controllo, che vale un premio indicativamente compreso tra il 15% e il 30%. Sull'eventuale divario residuo pesa la carenza di investitori istituzionali specializzati.
Lo conferma il caso dei PIR
, nati proprio per portare il risparmio verso le PMI italiane. First Capital ha analizzato 18 fondi PIR azionari, con circa 4,75 miliardi investiti in azioni a giugno 2026. Solo il 12,8% del patrimonio azionario va a società sotto il miliardo, il 6% a quelle sotto i 500 milioni e appena lo 0,9% alle microimprese quotate. In Francia, invece, il PEA-PME ha convogliato quasi 4 miliardi sulle quotate sotto i 2 miliardi di capitalizzazione.
Pesa anche la copertura degli analisti. Broker e case di ricerca seguono 285 società su 316, il 90,2% degli emittenti e il 98,4% della capitalizzazione. Di queste, 195 sono coperte direttamente dai 10 operatori aderenti ad AssoNEXT. Il 55,8% delle società coperte ha però un solo broker, quota che su EGM sale al 74%
. I comitati d'investimento dei grandi fondi richiedono di norma almeno due o tre ricerche indipendenti, e questo crea un circolo vizioso. Senza un secondo o terzo broker i fondi non entrano. Senza i fondi i titoli restano illiquidi. Senza scambi è difficile sostenere i costi di una nuova copertura.Le proposte di AssoNEXT
Per ampliare la platea degli investitori, migliorare la liquidità e dare più visibilità alle società, AssoNEXT propone misure organizzate sui tre pilastri del proprio Programma strategico
: Fair Market, Finanza Paziente ed Equity Visibility. Le proposte proseguono un percorso che ha già portato a risultati concreti, come il credito d'imposta IPO e la riforma del Testo Unico della Finanza.
Sul fronte della quotazione, l'associazione chiede di rendere strutturale il credito d'imposta IPO
, pari al 50% delle spese di consulenza fino a 500mila euro. Propone di estenderlo alle quotazioni indirette, come business combination e reverse merger, e alle aggregazioni
tra PMI già quotate. Chiede inoltre di completare la riforma del TUF con regole più semplici e proporzionate per EGM, di portare dal 10% al 20% la soglia degli aumenti di capitale riservati a nuovi investitori e di rafforzare la tutela delle minoranze in caso di OPA e delisting.
Sul capitale paziente, la misura principale è la riforma dei PIR ordinari
. La quota del patrimonio qualificato destinata alle imprese di minori dimensioni salirebbe gradualmente, in tre anni, dal 5% al 20%, cioè dal 3,5% al 14% del patrimonio complessivo. Per ogni 10 miliardi di patrimonio PIR, l'allocazione minima passerebbe da 350 milioni a 1,4 miliardi. Si tratta di un aumento del requisito minimo di investimento, non necessariamente di nuovi flussi di pari importo. AssoNEXT propone anche Savings and Investment Accounts
aperti all'investimento diretto, con un incentivo specifico per le società sotto il miliardo. Chiede poi una maggiore presenza di fondi pensione, casse previdenziali e assicurazioni nel capitale delle PMI quotate e un quadro fiscale stabile.
Sul fisco interviene anche Simone Strocchi
, consigliere AssoNEXT e presidente di Electa Ventures: "Troviamo contraddittoria la proposta di raddoppiare la Tobin tax
, che sarebbe un ulteriore freno alla necessaria vivacizzazione degli scambi dei titoli delle nostre imprese in crescita. Per questo chiediamo di estendere quantomeno l'esenzione agli emittenti fino al miliardo di capitalizzazione, rispetto agli attuali 500 milioni".
Sul fronte della visibilità, AssoNEXT affianca alla Ricerca annuale, basata sull'AssoNEXT Data HUB, e all'AssoNEXT Investor Day una proposta di incentivi alla ricerca finanziaria indipendente
. L'obiettivo è aumentare il numero di analisti che seguono ciascun titolo e ridurre la quota di società coperte da un solo broker.