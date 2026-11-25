(Teleborsa) - Un ulteriore rialzo dei tassi di interesse a dicembre
sembra essere tra le carte che la Banca di Inghilterra
può mettere sul tavolo. Tre membri della BoE, infatti, hanno dichiarato di non poter ignorare la minaccia all'inflazione
derivante dai prezzi dell'energia, che rimangono persistentemente elevati.
Il governatore Andrew Bailey
, la vicegovernatrice Clare Lombardelli
e Catherine Mann
, membro esterno del Comitato di politica monetaria (MPC), hanno riferito alla Commissione Tesoro del Parlamento che, in assenza di una rapida risoluzione del conflitto in Medio Oriente – che porterebbe a una riduzione dei costi energetici –, sarà necessario intervenire
.
Il 5 novembre, l'MPC ha votato all'unanimità per un aumento dei tassi di un quarto di punto
, portandoli al 4%, e ha prospettato un ulteriore incremento per il 17 dicembre
.
In vista della prossima decisione di politica monetaria, i mercati stimano una probabilità vicina all'80% che venga attuato un rialzo
. Tuttavia, la maggior parte degli economisti prevede che i tassi rimarranno invariati fino a febbraio
.
Se Bailey
e Lombardelli
- osserva Bloomberg - dovessero sostenere un rialzo a dicembre, si formerebbe probabilmente una maggioranza a favore di una stretta monetaria
all'interno del Comitato, composto da nove membri. Mann, insieme all'altro membro esterno Megan Greene e al capo economista Huw Pill, ha già segnalato l'intenzione di voler alzare i tassi nella prossima riunione.
Bailey ha dichiarato ai parlamentari: "se non dovessimo riscontrare alcuna riduzione dei prezzi dell'energia", è "più probabile che no che dovremo aumentare ulteriormente i tassi. Temo che questa sia, probabilmente, la logica inevitabile di tale posizione".
La Bank of England prevede che l'inflazione raggiungerà un picco di circa il 5% entro l'estate del prossimo anno
– più del doppio dell'obiettivo del 2% – a causa dell'effetto ritardato del tetto trimestrale sui prezzi dell'energia nel Regno Unito, che porterà a un aumento delle bollette delle famiglie del 26% a gennaio, con la possibilità di ulteriori rincari ad aprile.
Bailey ha inoltre sottolineato che l'economia si sta dimostrando inaspettatamente solida
, nonostante l'aumento dei costi di finanziamento; un segnale che potrebbe rendere necessario un ulteriore irrigidimento della politica monetaria.