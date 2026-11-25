Germania, PIL 3° trimestre rivisto al ribasso a un modesto +0,1%

(Teleborsa) - Modesta la crescita dell'economia tedesca nel terzo trimestre 2026. E' quanto emerge dalla lettura definitiva del PIL pubblicata dall'Ufficio statistico federale tedesco, che ha rivisto al ribasso la stima preliminare.



Il Prodotto Interno Lordo tedesco nel 3° trimestre è aumentato dello 0,1% su base trimestrale, contrro lo 0,2% della prima lettura, a fornte dello 0,3% del trimestre precedente.



Rivisto al ribasso anche il dato su base tendenziale, che evidenzia un incremento dell'1,1%, rispetto al +1,2% della stima preliminare ed al +1% del trimestre precedente.

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