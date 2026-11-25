USA, ordini beni durevoli di ottobre frenano dopo il balzo di settembre

(Teleborsa) - Rallentano gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di ottobre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un aumento dello 0,2% su base mensile dopo il balzo del 2% registrato a settembre (rivisto al rialzo da +1,8%), risultando inferiori alle previsioni di mercato che indicavano una crescita dello 0,6%.



Il dato core, ovvero al netto del settore dei trasporti, i nuovi ordini sono aumentati dello 0,5%, lo stesso valore rilevato nel mese precedente; mentre, escludendo il settore della difesa, sono cresciuti dello 0,4%, rispetto al +2,4% del mese precedente (rivisto da +2,3%).

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