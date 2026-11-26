BoE riduce requisiti patrimoniali ma avverte sui rischi di ulteriori interventi

Potrebbero portare a una "instabilità finanziaria"

(Teleborsa) - La Bank of England ridurrà i requisiti patrimoniali per le banche che operano principalmente nel Regno Unito.



E' quanto emerge dall'aggiornamento semestrale sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla banca centrale, nel quale ha annunciato i dettagli finali della revisione del quadro di riferimento per il capitale bancario.



Il Comitato di politica finanziaria prevede una riduzione di 60 punti base dei requisiti patrimoniali per i maggiori istituti di credito operanti principalmente sul Regno Unito mentre le maggiori banche britanniche beneficerebbero complessivamente di un taglio di 30 punti base.



Le modifiche fanno seguito ai timori sollevati dagli istituti di credito, secondo cui la sovrapposizione di diversi requisiti avrebbe portato a un conteggio multiplo dello stesso fattore di rischio e che le banche dispongano di un capitale maggiore, a fronte di tali rischi, rispetto a quanto sarebbe giustificato dalle perdite storiche.



Il governatore, Andrew Bailey, ha affermato che liberare spazio per ulteriori prestiti è una conseguenza, piuttosto che l'obiettivo, delle riforme che renderanno il quadro patrimoniale più semplice e più sensibile al rischio.



"Mi fa rabbrividire sentire dire che le banche non possono permettersi di concedere prestiti", ha affermato, aggiungendo che le banche sono libere di scegliere se utilizzare il capitale aggiuntivo per nuovi prestiti o per altri scopi.



Tuttavia, la Bank of England ha smorzato le speranze di ulteriori agevolazioni. Riduzioni dei requisiti patrimoniali superiori a quelle stabilite oggi "metterebbero a rischio la crescita economica a lungo termine, compromettendo la capacità del sistema bancario di assorbire, anziché amplificare, gli shock", secondo quanto riportato nel verbale della riunione del Comitato di politica monetaria.



"Un abbassamento sostanziale dei requisiti patrimoniali del Regno Unito rischierebbe inoltre di compromettere gli standard internazionali volti a promuovere la stabilità finanziaria e la parità di condizioni".

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