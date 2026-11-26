Francia, prezzi alla produzione di ottobre +1,5% su mese e +9,6% annuo

Il dato ha rallentato su base mensile, accelerando però su base annua

(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), a ottobre 2026, su base mensile, i prezzi alla produzione nell'industria hanno registrato un leggero rallentamento (+1,5% dopo il +1,8% di settembre). Tale rallentamento si è verificato per i prodotti venduti sul mercato francese (+1,3% dal +1,8%) mentre hanno leggermente accelerato per quelli destinati ai mercati esteri (+2,1% dal +1,9%).



Su base annua, i prezzi alla produzione nell'industria francese hanno registrato un'accelerazione (+9,6% a ottobre dopo il +8,3% di settembre).



Escludendo l'energia in senso lato (idrocarburi, prodotti petroliferi raffinati, elettricità, ecc.), i prezzi alla produzione nell'industria francese hanno continuato ad aumentare su base mensile (+0,3% dopo il +0,2% di settembre) e su base annua (+3,4% dopo il +3,2%).

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