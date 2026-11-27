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Bilancia commerciale extra UE Italia in ottobre
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27 novembre 2026 - 11.10
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Bilancia commerciale extra UE in ottobre pari a 2,34 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 2,87 Mld Euro.
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