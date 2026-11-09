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Germania, Bilancia commerciale in settembre
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09 novembre 2026 - 08.10
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Germania,
Bilancia commerciale in settembre pari a 15,6 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 17,8 Mld Euro (la previsione era 19,2 Mld Euro).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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