Milano 15:13
51.232 +2,35%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:13
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Francoforte 15:12
26.147 +1,26%

Germania, Bilancia commerciale in settembre

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Germania, Bilancia commerciale in settembre
Germania, Bilancia commerciale in settembre pari a 15,6 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 17,8 Mld Euro (la previsione era 19,2 Mld Euro).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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