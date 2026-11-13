Milano 12:12
51.908 +0,19%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12:12
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Francoforte 12:12
26.808 +0,14%

Bilancia commerciale Unione Europea in settembre

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Bilancia commerciale Unione Europea in settembre
Unione Europea, Bilancia commerciale in settembre pari a -10,3 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente -16,6 Mld Euro (la previsione era -4,5 Mld Euro).
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