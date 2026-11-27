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Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione del 2,62%
L'Indice Hang Seng termina la sessione a 22.542,32 punti
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Finanza
27 novembre 2026 - 06.20
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Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,62%), archiviando le contrattazioni a 22.542,32 punti.
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