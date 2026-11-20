Carburanti, prosegue il calo: benzina self a 1,945 euro, gasolio a 2,199

(Teleborsa) - Nuovo ribasso per i prezzi dei carburanti. Secondo l'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale scende a 1,945 euro al litro per la benzina e a 2,199 euro al litro per il gasolio. Ieri la benzina era a 1,948 euro al litro e il gasolio a 2,202 euro al litro: entrambi i carburanti perdono quindi 3 millesimi.



Più marcato il calo sulla rete autostradale, dove il prezzo medio self si attesta a 1,976 euro al litro per la benzina e a 2,256 euro al litro per il gasolio. Il giorno precedente era di 1,985 euro per la benzina e 2,264 euro per il gasolio, con una flessione rispettivamente di 9 e 8 millesimi.



Sul territorio, la benzina self più cara si trova in Basilicata (1,973 euro), la più economica in Lombardia (1,934 euro). Per il gasolio il prezzo più alto è ancora in Basilicata (2,224 euro), quello più basso in Lombardia e Veneto (2,194 euro).



Quanto agli altri carburanti, il GPL servito oscilla tra gli 0,813 euro della Campania e gli 0,922 della Valle d'Aosta. Il metano va dai 2,043 euro della Campania ai 2,268 della Sicilia. In autostrada il GPL costa in media 0,937 euro e il metano 2,102 euro.

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