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Germania, Tasso disoccupazione in novembre
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27 novembre 2026 - 10.15
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Germania,
Tasso disoccupazione in novembre pari a +6,4%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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