Ovvio, si potrà pensare. In tempi storici di politiche monetarie espansive accompagnate da disinflazione gli asset finanziari non possono che salire. Il grande rialzo di azioni e bond parte del resto dall'inizio degli anni Ottanta. Nella prima fase la disinflazione è indotta a dire il vero da politiche monetarie restrittive, ma dopo qualche anno si scopre che l'inflazione continua a sgonfiarsi anche in fasi di politica monetaria neutrale.Accade poi che, ogni volta che il ciclo economico si arresta e il rialzo delle borse si inceppa, la politica monetaria si fa sempre più espansiva, anche perché. I mercati si trovano dunque in una condizione ideale. L'inflazione che scende basta già da sola a gonfiare i multipli azionari e i bond. Se a questo si accompagnano politiche monetarie espansive e ampia liquidità, il gioco è fatto.Eppure, a ben vedere, laè sempre stata tale, in questi ultimi quarant'anni, da garantire anche a chi si fosse messo al ribasso (possibilmente al momento giusto) ampie soddisfazioni. Il 19 ottobre 1987 la borsa americana perse il 23 per cento in un solo giorno (e molto di più se si guarda ai minimi intra-day). Tra il settembre 2000 e l'ottobre 2002 l'indice Standard and Poor's si dimezzò. Con la Grande Recessione del 2008-2009 perse 900 punti, passando da 1565 a 666. Altri 600 punti sono andati in fumo nell'ultimo trimestre dell'anno scorso.In pratica, il risultato di due secoli di creazione di valore da parte dell'economia americana. Attenzione, però. Mentre i rialzisti, per passare da zero a 2900 non hanno dovuto fare nulla, se non lasciare in eredità da una generazione all'altra il loro portafoglio azionario, i ribassisti, per guadagnare altrettanto, avrebbero dovuto essere capaci di vendere ogni volta sui massimi e ricomprare sui minimi.