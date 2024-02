È stato solo un brutto sogno. Così si dice ai bambini che si svegliano spaventati e così il mercato si è raccontato dopo il dato sull'inflazione americana di gennaio, più alta del previsto su tutta la linea.Per aiutarsi in questa convinzione e riprendere a salire gioiosamente nel nome della disinflazione immacolata, del, deie del migliore dei mondi possibili, il mercato e molti dei suoi economisti hanno dissezionato accuratamente il dato in tutte le sue singole componenti. In questo modo hanno giustificato una per una quelle che erano salite molto, trovando che erano invariabilmente dati ritardati che riflettevano un mondo che non c'è più (come l'aumento degli affitti) oppure dati ballerini casualmente usciti elevati oppure ancora dati pesati troppo nel paniere e che verranno corretti dal, il paniere che guarda la Fed e che fu inventato a suo tempo per dare stabilmente risultati più bassi delSe poi dovesse esserci davvero una riaccelerazione dell'inflazione, si è raccontato il mercato azionario, questo sarebbe un problema per i bond lunghi, ma non per le borse. Se infatti l'inflazione in più si accompagna a una crescita vivace dell'economia ce ne faremo una ragione, perché avremo in cambio fatturati e utili più alti da festeggiare.Tutti questi ragionamenti hanno una loro parte di verità. E anche se non l'avessero non va mai dimenticato che, come nelle corti di giustizia conta la verità processuale (ovvero la ricostruzione dei fatti, che può essere diversa da come sono andate le cose veramente) così nei mercati conta la verità di mercato, non la verità sottostante. Conta cioè il paradigma con il quale la realtà è ricostruita, che da alcuni mesi è quello del soft landing. Non si cambia il paradigma per un solo dato discordante, tanto meno se il paradigma ha fatto fin qui guadagnare molto bene chi lo ha adottato.