Que Sera, Sera

Strategist ed esperto in economia, fa parte dal 2010 del team Kairos Partners SGR come responsabile de "Il Rosso e il Nero"

Alle orecchie di un inglese colto del Cinquecento, l'italiano e lo spagnolo suonavano come lingue che evocavano potere, profondità storica e sapienza. Fu così che, una fusione di lingue romanze,, primo conte di Bedford, come, di cui sarebbe stato parte, qualche secolo più tardi, anche il grande logico e filosofo Bertrand Russell.La stessa versione sgrammaticata e orecchiata di questo omaggio al fatalismo latino divenne poi il titolo di una celebre canzone che Doris Day canta al pianoforte nel film di Hitchcock del 1956, L'uomo che sapeva troppo. Alla figlia che chiede se sarà bella e ricca la saggia madre risponde che sarà quel che sarà. E la stessa risposta la darà un giorno la figlia, sempre con tono dolce e gentile, ai suoi bambini.. Questa è da decenni la saggezza convenzionale. Se l'economia cresce molto la parte azionaria farà meglio della parte obbligazionaria, se cresce poco sarà il contrario. Il portafoglio, in tempi normali, crescerà senza essere troppo volatile.Questa strategia che sa di antico è stata nel tempo resa più sofisticata con l'introduzione di misurazioni continue del rischio e con l'utilizzo della leva., in modo da avere quello che Ray Dalio definì il portafoglio per tutte le stagioni (All Weather è il nome di un fondo che lanciò negli anni Novanta), fino ad arrivare allepiù recenti.