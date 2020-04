Non ci risulta che sia già calcolata ufficialmente l', calcolata sulche tutto il mondo costretto a casa sta comprando davvero da quasi due mesi e che continuerà a comprare nelle prossime settimane. Tale paniere, calcolato all'americana, dovrebbe includere solo l'affitto (o l'equivalente in caso di casa in proprietà), le bollette, il cibo, le mascherine e i guanti, le medicine per il nonno, gli articoli da disegno per i figli piccoli, il costo della connessione alla rete e l'abbonamento a Netflix. Sappiamo che ile che c'è qua e là qualche. È quindi possibile che l'inflazione del confinato sia in crescita., come benzina, mezzi di trasporto, pranzi e cene fuori, viaggi, alberghi, voli, crociere, parrucchieri e tintorie, cinema e teatro, esami medici, scarpe e vestiti, mobili, cellulari, lavatrici e rate del nido. Bene, questa inflazione (che include quella del confinato) è in rapida discesa in Cina e sta cominciando a uscire negativa negli Stati Uniti.L'indiceè uscito in marzo a. È la prima volta che esce negativo dal 1983, quando l'inflazione americana aveva appena iniziato il suo quarantennale percorso di ritorno verso zero dopo le due. Si noti che questo indice esclude per costruzione la benzina, scesa dall'inizio dell'anno da 77 a 58 centesimi al litro.Certo, è vero che ogni giorno si inceppa una nuova filiera produttiva (ultima, in America, quella della carne) perché il personale si ammala o perché il fornitore ha chiuso o ha la merce bloccata al confine, ma questo non ha provocato, almeno finora, quel rialzo dei prezzi finali paventato da Kenneth Rogoff all'inizio della crisi. Insomma,(per chiusura temporanea o definitiva dell'attività o per minore produzione),. Gli aerei volano sempre meno, ma quei pochi che volano sono quasi vuoti ed è difficile pensare che le compagnie alzino i prezzi in questo contesto. È anzi probabile che i prossimi dodici mesi saranno il paradiso del compratore di tutti i beni discrezionali, dalle auto di lusso ai viaggi, anche perché chi potrà ancora permetterseli non sarà nello spirito di acquistarli, mentre chi li venderà sarà divorato dai costi fissi e dalla cassa che brucia e praticherà sconti profondi come male minore.