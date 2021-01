Calcolitico superiore

Ancora oggi i manuali di storia, liquidata la preistoria con qualche generica e vaga paginetta, prendono avvio dall'Egitto dinastico, ovvero dal 3100 avanti Cristo. È un peccato, perché le conoscenze sui 4000 anni precedenti, la fase di transizione tra il neolitico e l'età del bronzo, continuano a crescere e ci mostrano culture sofisticate e in rapida evoluzione in Europa, Levante, India, Cina e Americhe. È, che coincide con la formazione delle prime entità statuali strutturate, con stratificazioni sociali complesse, forme di pensiero elaborate e commerci fiorenti su rotte terrestri e marittime.La, che era l'alta tecnologia di quei tempi, ebbe successivamente varie fasi di disruption quando si imparò aa temperature via via più elevate.e quando si riuscì, nello spazio di qualche altro secolo, ad alzare la temperatura dei forni di altri 500 gradi, si passò al, che gli Hittiti dell'Anatolia impararono aDa quei tempi lontani, in ogni caso, il primo metallo, il, ha continuato a esseree avrà un uso ancora maggiore nellee nella transizione dal fossile all'elettrico. È fortemente presente nei(80 chili di rame in media in ogni auto, il quadruplo di quello presente nelle auto tradizionali). Basti pensare solo alle centinaia di migliaia di chilometri di cavi (contenenti rame) che saranno necessarie per la futura rete di alimentazione per le auto elettriche lungo le strade di tutto il mondo.