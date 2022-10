Miti del nostro tempo

Hans(1920-1996) non è molto conosciuto, ma è stato. Al centro dei suoi studi è il mito.I manuali di filosofia iniziano di solito descrivendo il passaggio dal mito al logos come il grande salto che fa nascere l'Occidente e che fa uscire l'umanità dalla sua infanzia e la proietta verso la maturità.Blumenberg ritiene però che questa narrazione sia essa stessa un mito e che sotto l'uomo tecnologico della modernità rimanga, ineliminabile, l'uomo che si affida al mito per tentare di dare un senso all'esistenza e per fuggire dall'angoscia di un mondo che ha verso di lui una totale indifferenza. Lungi dall'essere superato dalla scienza e dalla tecnica,Nel loro ambito, anche i mercati finanziari confermano la tesi di Blumenberg fabbricando incessantemente narrazioni che tentano di dare un senso al caos. In questo decennio, che si è aperto all'insegna di una crescente instabilità dopo quarant'anni di relativa calma, i miti dei mercati tornano ad avere, oltre alla funzione di spiegare, quella di consolare.È consolatoria, in questo contesto, l'idea dellail ritorno inevitabile delle variabili alla loro media storica. È un'idea metafisica, una filosofia della storia che ha, alla base, il mito di un mondo che ritrova sempre il suo baricentro.E così. Anche se la Fed ha abbandonato questa idea nel novembre scorso, il mercato l'ha raccolta e continua a coltivarla più o meno consapevolmente. Per parlare come Aristotele, è come se il luogo naturale dell'inflazione fosse lo zero (o il due per cento adottato a tavolino dalle banche centrali). Quarant'anni delle nostre vite sono lì a dimostrarlo, si pensa. Come conseguenza di questo bias, immancabilmente, da 18 mesi, il mercato si posiziona ogni volta per un'inflazione più bassa di quella che viene poi rilevata dalle statistiche.