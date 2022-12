Una luce lontana

Si usa dire che il(gli intermediari finanziari che propongono idee operative ai clienti finali) è sempre positivo (o costruttivo, come si dice quando si vuole essere più eleganti e moderati). Spesso è vero. I clienti finali non amano sentirsi descrivere scenari negativi e riducono la loro operatività quando c'è pessimismo nell'aria. I banker e i consulenti, dal canto loro, non amano riportare ai clienti analisi negative che li potrebbero indurre a rifugiarsi nella liquidità.Intendiamoci, il lavoro degli analisti sell side è spesso di ottima qualità e ha comunque valore., tuttavia, se ha un po' di esperienza è consapevole della loro inclinazione positiva e. Alla fine il sistema è in equilibrio e funziona.Dopo queste premesse è interessante notare come in questo momento il tono di alcune tra le case più autorevoli sia più cauto di quello del mercato.si trova infatti sopra l'obiettivo che alcuni degli strategist che di solito fanno opinione indicano non solo per il 2022, ma anche per il 2023., perché fa i prezzi. Il mercato va quindi rispettato anche quando si comporta in modo apparentemente irrazionale, se non altro perché la sua irrazionalità può fare parecchi danni non solo a chi si lascia troppo coinvolgere dall'entusiasmo o dal panico, ma anche a chi si mette di traverso e rischia di essere travolto.