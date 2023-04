Frenata dolce

Ilè forte perché pensa che la recessione sia quasi inevitabile e che ilmesso in moto dalle crisi bancarie delle scorse settimane non farà che avvicinare il momento in cui le banche centrali saranno costrette a tagliare i tassi.Il, dal canto suo, è forte perché pensa che non ci sarà nessuna recessione e che gli utili continueranno a sorprendere al rialzo. Se poi le banche centrali taglieranno, tanto meglio.La prima è che la(torneremo su questo punto). Finché la recessione e la discesa degli utili non si manifestano sul serio, bond e azioni salgono insieme, esattamente come sono scesi insieme l'anno scorso quando l'inflazione ha continuato a sorprendere al rialzo.La seconda è che. Le piccole (pensiamo al negozio dell'angolo) non sono quotate in borsa e si finanziano attraverso le banche con prestiti brevi o comunque a tasso variabile. Le grandi, che danno forma e consistenza alle borse, hanno fatto il pieno di finanziamenti a tasso fisso negli anni scorsi, quando i tassi erano a zero o negativi, e non risentono più di tanto del credit crunch perché non si finanziano attraverso le banche ma direttamente sul mercato., saranno i negozi dell'angolo, quando la banca non rinnoverà più il loro finanziamento o lo rinnoverà a un tasso molto più alto, che inizieranno a licenziare e a riportare il mercato del lavoro in equilibrio, a tranquillizzare le banche centrali e a confermare la forza dei bond. Le grandi imprese, finora, hanno annunciato licenziamenti limitati più per sostenere il loro valore in borsa più che per fare quadrare i bilanci.