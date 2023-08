Segnali positivi

Un segnale radio proveniente dalla Luna impiega poco più di un secondo per arrivare a noi. Da Marte occorrono dai 5 ai 20 minuti, a seconda della posizione del pianeta.(per qualche dato anche di più di un mese). Questo significa che i mercati, in questo momento, non stanno osservando l'economia in tempo reale, ma quella di alcune settimane fa.Per cercare di rispondere a questo problema, negli ultimi anni si sono diffusi modelli che raccolgono tutte le statistiche economiche disponibili, con una particolare enfasi su quelle ad alta frequenza, quelle cioè che sono rilevate tutti i giorni (come, ad esempio, il prezzo della benzina). Questa tecnica, detta, prende il nome dai modelli meteorologici che forniscono le previsioni a brevissimo termine, fino a due ore.Sono tecniche imperfette, ovviamente, e danno risultati diversi in funzione del peso che il modello attribuisce a questo o quell'indicatore. Sono però molto utili per avere un'idea sintetica di quello che sta avvenendo in questo momento.Bene, la, che produce uno dei nowcast più autorevoli,nel terzo trimestre. Dai suoi calcoli, che raccolgono le cinque settimane dall'inizio di luglio, la velocità è del 4.1 per cento.Sappiamo naturalmente che, come un'auto in città. Un mese forte può essere seguito da un mese debole e viceversa. David Rosenberg nota maliziosamente che il 2.4 per cento annualizzato del secondo trimestre, che tanto è piaciuto ai mercati, è praticamente lo stesso livello che fu toccato in passato nel trimestre che precedette una recessione. E questo, negli ultimi decenni, è accaduto tre volte. È un po' come dire che un quarto d'ora prima del temporale il cielo, a volte, è ancora completamente sereno.