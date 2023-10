Cambio della guardia

I mercati si devono confrontare in questi giorni con. Non sono ovviamente problemi di poco conto, ma vanno considerati alla luce del miglioramento (o, come minimo, del mancato deterioramento) che continua sull'altro fronte, quello dei problemi che ci hanno preoccupato nell'ultimo anno, ovvero crescita, Cina e inflazione.In altre parole ci sonoLa. Sui tassi si possono fare calcoli di impatto, su un conflitto no, perché è impossibile prevedere la sua evoluzione.e non lo è stata per caso, ma per la volontà dei belligeranti di non superare un certo grado di coinvolgimento e di durezza. Qualsiasi guerra è orrore, ma nel conflitto ucraino non abbiamo visto bombardamenti a tappeto delle città, allargamento del campo di guerra ai paesi vicini o coinvolgimento sistematico dei civili.Nel Levante è più difficile escludere del tutto la possibilità di un allargamento a macchia d'olio del conflitto. L'aspetto più incoraggiante è che nessuno, in questo momento, pare avere molta voglia di impegnarsi in quella direzione.e vede come una minaccia molto seria un eventuale intervento dinel nord., da sola, non può fare molto. L', che dipende in misura significativa dagli aiuti americani e sauditi, non ha grandi margini di manovra ed è comunque in rapporti di relativamente buon vicinato con Israele. L'non ha certo brillato nel conflitto yemenita e la sua forza militare effettiva (ammesso e non concesso che voglia usarla) è un grande punto di domanda. È inoltre impegnata in programmi di sviluppo interno molto costosi, che considera indispensabili per mantenere il consenso. Un petrolio a 100 dollari le andrebbe benissimo, ma andare oltre comporterebbe il rischio di una recessione globale e di un successivo crollo del greggio.Quanto agli, l'apertura di un secondo fronte dopo quello ucraino renderebbe ancora più impegnativo ilResta l'incognita iraniana. In questo momento Teheran esporta più petrolio rispetto agli anni scorsi. In un contesto di erosione del consenso interno mantenere sotto controllo l'economia ed evitare un inasprimento delle sanzioni diventa ancora più importante del solito. Si può inoltre supporre che la dirigenza iraniana non voglia rischiare di mettere in gioco Hezbollah (che ha comunque un suo grado di autonomia) dopo l'indebolimento (o annientamento) a cui Hamas andrà probabilmente incontro.