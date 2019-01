"E che problema c'è? Se al Parlamento inglese non piace questo Accordo, basta che ci faccia sapere come lo vuole; se preferisce un modello Norvegia-Plus, ovvero un simil-Ceta, oppure un sistema ancorato alle regole generali del Wto": questo è il messaggio che viene in queste ore da Bruxelles, con tono canzonatorio.

"Siamo pronti a riaprire le trattative! C'è tempo fino alla fine del 2020!", avverte sempre. Dopo due anni di trattative, appena il Parlamento inglese ha votato ad amplissima maggioranza contro il progetto di Accordo , la buttano giù facile. Eppure, era un Accordo immodificabile, non se ne poteva cambiare neppure un virgola.Siamo al ridicolo: per due anni ci hanno detto che non era assolutamente possibile definire i nuovi rapporti tra Gran Bretagna ed Unione Europea finché non fosse stato definito ed approvato l'Accordo sulla uscita, il. Ora è tutto cambiato, si può fare tutto insieme.La verità è che gli unici davvero traditi da questo modo di fare sono i cittadini inglesi, quelli che hanno partecipato al Referendum: tanto quelli che avevano votato per laquanto quelli che si erano espressi per ilSono stati presi in giro, con due anni di trattative segrete: alla fine, è spuntato un volume di centinaia di pagine, indigeribile per chiunque.: non si deve mai chiedere al popolo che cosa vuole. Le questioni sono complesse, ed il "cittadino-bambino" certe cose non le capisce. E' roba da adulti, da èlite.. Con quasi assoluta certezza, ma ormai dal cilindro del prestigiatore esce di tutto, i cittadini inglesi non andranno a votare, perché comunque sono fuori dall'Unione, anche se la trattativa per definire l'uscita potrebbe trascinarsi ancora per due anni.Ma, forse no! Forse,anche se, al momento della uscita dalla Unione, i parlamentari da loro eletti decadrebbero. E la Gran Bretagna parteciperebbe fino ad allora a tutti i Consigli dei Ministri europei, o ne rimarrebbe fuori?Da Londra a Bruxelles, passando per Berlino e Parigi,Brexit, abbiamo scherzato!