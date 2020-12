L'Eldorado del Potere

Lo sappiamo bene che esiste una Costituzione materiale, e che la lotta per il potere non avviene solo all'interno delle istituzioni rappresentative previste dalla Carta costituzionale.Ci sono dappertutto, non solo in Italia, le formazioni sociali, i gruppi di pressione, i potentati economici e finanziari che condizionano le scelte politiche. Ci sono anche le influenze di altri Stati, da sempre.Ma, alla fine,: si deve passare per il Parlamento ed utilizzare lo strumento della legge. In questo modo sono le forze politiche rappresentate democraticamente che se ne assumono la responsabilità davanti ai cittadini, che le giudicano e che ne terranno conto al momento delle nuove elezioni.Anche i processi di trasformazione più profondi e le decisioni più gravide di conseguenze devono passare per il: dalla adesione alla NATO al Trattato di Maastricht, dal pareggio di bilancio adottato con una riforma costituzionale fino alla autorizzazione alla ratifica del MES, il trattato istitutivo del cosiddetto Fondo Salva Stati.