Lifecare State, il nuovo Leviatano

A partire dagli anni Ottanta, con una crisi dopo l'altra, il liberismo ha costretto gli Stati a smantellare il sistema di diritti sociali creato con il Welfare State nelle due patrie del capitalismo, nell'Inghilterra di Lord Beveridge e negli Stati Uniti di F. D. Roosevelt.

La liberalizzazione dei movimenti di capitale e la apertura dei mercati ha reso ingestibili i processi di crescita.Da un anno a questa parte siamo di fronte ad un nuovo passaggio, cruciale, che riguarda iDopo secoli di lotta contro Monarchi assoluti ed i Dittatori di ogni genere, in Occidente stanno evaporando senza un sussulto i presidi, le garanzie ed i limiti che sono stati imposti agli Stati con le Costituzioni democratiche.Sono diventate carta straccia.Cominciando da Wuhan,: non solo a quelle di circolazione e di riunione, e limitazioni alle connesse attività economiche e sociali per evitare i contagi, ma anche doveri di comportamento personale e professionale. Dalle quarantene fiduciarie e non, agli obblighi di comunicazione circa i propri spostamenti ed i contatti avuti con terzi, è stato un crescendo.