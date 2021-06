La Nuova Grande Muraglia, Anti-cinese

Sono proprio orfani della Cortina di Ferro, alcuni Americani: al Vertice Nato di Bruxelles, dopo il G7 in Cornovaglia, è stato il Presidente americano Joe Biden, a chiamare a raccolta gli alleati europei per confinare la Cina, il colosso asiatico che cresce da due decenni a ritmi vertiginosi, macinando record sconosciuti alle economie del Vecchio Mondo.

E' ilche non va: è la Politica, a Pechino, che decide.: sono loro, la City e Wall Street a dettare Legge, non i Parlamenti. Le democrazia è succube: la linea politica mercatista è una sola, ed è sempre la stessa, anche se i commedianti si alternano sulla scena.La piroetta geopolitica, a cinquant'anni esatti dal viaggio compiuto da Henry Kissinger a Pechino per preparare l'incontro tra Richard Nixon e Mao Tse-Tung, che ha aperto una lunghissima stagione di cooperazione in funzione antisovietica,. Un colosso economico, un nemico politico che sta allargando pericolosamente la sua area di influenza.