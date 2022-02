PIL 2021: un Rimbalzo Ottico?

Si fa un gran parlare della crescita registrata nel corso del 2021, un +6,5% da record come non se ne vedeva da trent'anni. Vero è anche chee che dunque non abbiamo ancora recuperato completamente quella botta.Due fattori hanno ancora turbato nel corso del 2021 i comportamenti sociali ed economici:per contrastare la prosecuzione della epidemia dopo l'alleggerimento estivo;che si sono manifestati nella seconda metà dell'anno. Il governo è intervenuto tempestivamente, sia a luglio che a settembre, per cercare di ridurre l'impatto sulle bollette delle famiglie meno abbienti e delle microimprese. Altre risorse sono state messe in cantiere per contenere gli aumenti che scatteranno a marzo prossimo.Per quanto riguarda il, c'è dunque un primo dato, purtroppo, che riguarda l'economia reale:C'è stato un secondo aspetto, invece assai, ma che andrebbe valutato con molta attenzione in quanto può incidere sulle dinamiche future del PIL rallentandole: si è dato corso ad una serie di, dal rifacimento delle facciate alle ristrutturazioni, o con la installazione o sostituzione di impianti ed attrezzature volte a migliorare il bilancio energetico.