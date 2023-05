Oggi portate pazienza: cresceremo domani!

I dati sono ufficiali: il Congressional Budget Office ha appena rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PILreale per l'intero 2023 che aveva formulato a maggio dell'anno scorso: dal +2,2% le ha portate allo +0,1%. E' un dato che è stato arrotondato per difetto, per prudenza, rispetto al +0,165% che viene riportato nelle tabelle allegate alla relazione annuale sul bilancio federale.

In ogni caso,: il dato del Valore aggiunto reale lordo per il settore non agricolo () è infatti stimato pari a 0,0%.Il, invece, quello che tiene conto dell'inflazione, crescerebbe del 3,1% anziché del 4,5% previsto un anno fa. C'è però da sottolineare che in questo caso per "inflazione" non si intende l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie, ma il "", un dato che comprende tutta una serie di variazioni di prezzi, da quelli delle importazioni a quelli della produzione: in questo caso sarà del 3% (3,1% - 0,1%) mentre era stato previsto del 2,3% (4,5% - 2,3%).Le previsioni relative all'inflazione dei prezzi al consumo,), sono state portate. Per il 2024, la previsione è del +2,4% rispetto al +2,3% sempre previsto un anno fa.La conclusione è poco confortante:(+0,1% anziché +2,2%), mentre sia il deflatore del PIL (+3% anziché +2,3%) che l'inflazione dei prezzi al consumo (+4% anziché +2,7%) sono stati rivisti al rialzo.Niente paura, però. Sempre, visto che secondo le nuove previsioni nel periodo 2024-2026 il PIL reale crescerebbe in media del 2,5% l'anno anziché dell'1,5% come era stato stimato nella primavera dell'anno scorso. Per la precisione, nelle tabelle si prevede solo un +1,7% nel 2024, poi un +2,7% nel 2025 ed infine un +2,4% nel 2026.