1 minuto in Borsa 7 maggio 2024 - [video]

FTSE MIB

alimentare

automotive

spread

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Buona la performance a Milano del comparto(+5,21%). Il settore, con il suo -1,71%, si attesta come peggiore del mercato.Sulla parità lo, che rimane a quota +130 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,72%.Domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione della Produzione industriale, e si attende dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione ancora degli Stati Uniti, in previsione giovedì.