USA: a quanto ammonta il deficit?

Le tecniche contabili sono sempre più sofisticate e possono cambiare profondamente la percezione delle politiche economiche. Ne sa qualcosa l'Italia con le diverse metodologie di imputazione dei "crediti fiscali", discusse e condivise tra Istat ed Eurostat, che incidono direttamente sui dati riferiti al singolo esercizio finanziario, e dunque sul deficit dell'anno in cui la "spesa agevolata" è stata effettuata, oppure le minori entrate fiscali vengono spalmate su più esercizi andando ad incidere sui rispettivi deficit.

In America è successo un episodio analogo.Secondo il, nel 2023 il deficit federale è stato di 1.678 miliardi di dollari, con un incremento del 25% rispetto all'anno precedente, quando era stato di 1.312 miliardi. C'è unae peggiora per il medesimo ammontare il deficit del 2022: si tratta dei 379 miliardi dollari del. Scomputandoli, il deficit del 2022 sarebbe stato di soli 933 miliardi e quello del 2023 sarebbe arrivato a 2.014 miliardi.Si tratta di una differenza estremamente rilevante, che riflette una vicenda politicamente ed economicamente altrettanto sensibile.Tra i numerosi interventi a favore dei cittadini americani, l'Amministrazione Biden aveva inserito nel 2022 un massiccio "condono" dei prestiti contratti dagli studenti per pagarsi le rette di frequenza ai College ed alle Università.Conseguentemente, nel bilancio federale riferito al periodo 1° settembre 2021 - 30 settembre 2022 era prevista la relativa spesa, per l'importo di 379 miliardi di dollari: il Congresso aveva approvato questo accantonamento, che faceva lievitare il deficit a circa 1.400 miliardi di dollari. Senza questa previsione di spesa, il deficit sarebbe stato di circa 1.000 miliardi.