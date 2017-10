Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale contrastato per le principali borse europee, dove Piazza Affari viene appesantita dal settore finanziario.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,82%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 163 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,00%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata, chiude sui livelli della vigilia così come, che passa di mano sulla parità., con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,40%.Ilnella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,54 miliardi di azioni, rispetto ai 0,63 miliardi precedenti.Tra i 224 titoli scambiati sul listino milanese, 82 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 128 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,25%),(+0,81%) e(+0,60%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,97%),(-1,06%) e(-1,05%).di Milano, troviamo(+0,77%),(+0,76%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,88%.Crolla, con una flessione del 2,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,32%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,95%.di Milano,(+4,93%),(+3,24%),(+2,24%) e(+1,88%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,48%.