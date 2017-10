Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono in rialzo le principali borse europee, dove Piazza Affari prosegue a un passo più lento. Gli investitori sono in attesa della, il report sullo stato di salute della prima economia mondiale.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,175. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,35%.Invariato lo, che si posiziona a 163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,02%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%. Guadagno moderato per, +0,32%. Piccoli passi in avanti per, +0,57%., con ilche si attesta a 22.380 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,31%),(+0,77%) e(+0,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,83%) e(-0,77%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,90%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,10% il giorno dopo aver scelto Cattolica Assicurazioni come nuovo partner nel settore della Bancassicurazione Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,97%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.