Positivo il mercato americano. Nuovo record per il Dow

(Teleborsa) -, con l'indicein rialzo dello 0,68%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi innescata venerdì scorso, che ha spinto l'. L'si posiziona a 2.563,08 punti. Senza direzione il, come l'S&P 100 (0,2%).Giornata calma sul, con le domande di mutuo in netto aumento nella settimana al 13 ottobre . Delude invece il dato sull' apertura cantieri e permessi edilizi mentre le scorte settimanali di petrolio hanno registrato una flessione.Riflettori puntati sullediBene nel paniere S&P 500 il settorementre i settori(-1,09%) e(-0,62%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+9,80%) dopo i conti (+2,06%),(+1,63%) e(+0,98%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,72%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Al top tra i, si posizionano(+3,22%),(+2,55%),(+2,35%) e(+2,28%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-3%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,18%. In caduta libera, che affonda del 2,65%.