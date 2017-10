Piazza Affari svetta in Europa grazie al rally di Saipem e altre blue-chip

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e poco influenzata dal buon avvio di Wall Street La Borsa più grande del mondo continua ad aggiornare nuovi record grazie alle ottimistiche indicazioni giunte dalle trimestrali e alle attese per la riforma fiscale di Trump Di scarso aiuto i PMI dell'Eurozona in quanto ha prevalso unadi giovedì dal quale dovrebbero emergere delucidazioni sugli stimoli all'economia per il prossimo anno.Sul valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,176.Tra le commodities, invece, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50% per effetto della maggiore avversione al rischio degli investitori, ben visibile nei forti rialzi dell'azionario. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,31%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.restano vicino alla parità. Ilmostra una plusvalenza dell'1,12%, consolidando la serie di, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 25.006 punti. Senza direzione il(+0,08%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,77 miliardi di euro, con un incremento del 59,57%, rispetto ai precedenti 1,74 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,68 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 267.800, rispetto ai precedenti 194.579.Su 224 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 80 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 129 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 15 azioni del listino milanese.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,38%),(+2,27%) e(+1,61%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,79%) e(-0,44%).di Milano, troviamopresa d'assalto (+10,82%) dopo la pubblicazione della trimestrale . Stessa sorte per(+6,06%) e(+5,08%) mentre(+4,87%) ha beneficiato dell'update sulle vendite ma anche delle dichiarazioni dei francesi di Essilor in merito alla fusione I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-4,11%, penalizzata dagli analisti Pensosasui timori per un calo dei clienti.Al Top tra le azioni italiane a(+2,44%),(+2,36%),(+2,18%) e(+2,03%), quest'ultima grazie alla promozione di Fitch I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,87%.