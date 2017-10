Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

S&P-500

(Teleborsa) -, eccezion fatta per il listino milanese, che termina le contrattazioni con gli indici in rosso dopo il rialzo messo a segno ieri . Nel frattempo sulla borsa di New York, l'si muove in rialzo dello 0,71%.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dell'1,40% sull' atteggiamento "soft" della Banca Centrale Europea sul tapering . Lieve aumento dell', che sale a 1.270,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,99%.Lieve peggioramento dello, che sale a 156 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,94%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%, sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,25%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%.; si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 25.059 punti. Pressoché invariato il(+0,06%), come il FTSE Italia Star (0,0%).In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,22 miliardi di euro, dai 3,21 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,79 miliardi.A fronte dei 222 titoli trattati, 131 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 82 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 9 azioni del listino italiano.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,66%),(+1,34%) e(+0,57%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,67%),(-1,25%) e(-1,19%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,39%),(+2,12%),(+1,69%) e(+1,68%), quest'ultima grazie alla trimestrale migliore delle attese . I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,37%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,05%),(+2,98%),(+2,88%) e(+2,45%) nel giorno della diffusione dei conti . Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -3,42%. Crolla, con una flessione del 2,81% nonostante i risultati in crescita nei nove mesi . Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,67%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.