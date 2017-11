Ecomondo 2017 al via con centinaia di eventi e proposte per il futuro

(Teleborsa) -, l'evento sull'ambiente e l'energia verde organizzato allada Italian Exhibition Group. Alla giornata inaugurale è atteso il Ministro dell’AmbienteSi tratta del più importante appuntamento fieristico dell’area Euro-Mediterranea per il settore dell’, un comparto da: continua a crescere la green economy made in Italy conche vi fanno riferimento, per un giro d’affari ormai prossimo aie in grado di crearecome nessun altro settore industriale (la stima èti entro il 2030 al netto dell’attuale sistema).. I saloni sono in sintonia col futuro all’insegna della: si presentano con numeri di rilievo assoluto che fanno dell’appuntamento di IEG l’appuntamento leader per green economy e circular economy nell’area Euro-Mediterranea.sui 113.000 mq disponibili alla Fiera di Rimini,internazionali attesi e provenienti dai Paesi che hanno messo al centro delle loro strategie la tutela dell’ambiente, frutto delle relazioni tessute in oltre 50 appuntamenti del road show di presentazione svolto in tutto il mondo nel 2017. Nelle quattro giornate,coordinati dai comitati scientifici coordinati da Fabio Fava (Ecomondo) e Gianni Silvestrini (Key Energy)., con la Commissione Europea che di recente innalzato gli obiettivi di riciclo complessivo al 2030 dal 65% al 75% e l’eccellenza italiana con la ventennale esperienza de(già al 67% di rifiuti d’imballaggio avviati al riciclo).. Al fianco dila sezione dedicata all’energia eolica organizzata con il supporto di ANEV Associazione Nazionale Energia del Vento, spazio da quest’anno ail nuovo settore espositivo dedicato al fotovoltaico e, dedicato all'immagazzinamento dell'energia da fonti rinnovabili. Presente inoltre la sezione, dedicata alle tecnologie, ai sistemi e alle soluzioni per un uso intelligente delle risorse.. Un tema, soprattutto in Italia, sempre più stringente. Riconfermata e potenziata l’area sul monitoraggio degli inquinanti nelle matrici Aria, Acqua e Suolo.Gliavanzeranno quest’anno una proposta di programma per una transizione alla green economy rivolta a tutte le forze politiche in vista delle prossime elezioni.Alla Fiera di Rimini prende forma la città ideale, la. Grazie al progetto Città Sostenibile, che si rinnova nel format per offrire in una piattaforma unica i modelli di urbanizzazione, le soluzioni tecnologiche, i progetti della, quelli sull’utilizzo die sui sistemi di accumulo, finalizzati a migliorare la qualità di vita dei cittadini e a favorire lo sviluppo dei territori in chiave sostenibile.