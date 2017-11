Vodafone Italia chiude il semestre con ricavi e clienti in crescita

(Teleborsa) -chiude il semestre al 30 settembre 2017 con ricavi, margini e clienti in banda larga, mobile e fissa in crescita.Nel periodo in esame, ihanno raggiunto 2,673 miliardi di euro, con un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente, grazie in particolare ad un incremento dell’ARPU (average revenue per user, ossia ricavi medi per utente) mobile e fisso, e ad un’accelerazione nella crescita della base clienti di rete fissa.Aumenta ancora il, che raggiunge quota 10,5 milioni (+3,2 milioni rispetto all’anno precedente) e contribuisce a sostenere la crescita nel(+54%).sono pari a 485 milioni di euro (+13,4%). Continua la crescita dei clienti di banda larga fissa (+12,6%), che si attestano a quota 2,3 milioni.Sempre nel semestre l’Ebitda cresce dell’ 8,8%, più velocemente rispetto alla crescita dei ricavi, e si attesta a quota 1,2 miliardi di euro, pari al 38,6% dei ricavi totali, in aumento di 1,9 punti percentuali.Laraggiunge il 97,6% della popolazione in oltre 7.021 comuni, di cui 1433 in 4G+. Nel semestre Vodafone ha lanciato la rete mobile 4.5G fino a 800 Megabit al secondo nelle città di Firenze, Palermo, Milano, Verona, Torino, Bologna e Napoli.sono disponibili in oltre 1.000 città italiane, di cui 12 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo attraverso la partnership con Open Fiber.Da rilevare che la società, che si ènell’ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha recentemente effettuato la prima connessione dati 5G in Italia utilizzando la banda di frequenze 3.7-3.8 GHz.