Piazza Affari amplia la discesa

(Teleborsa) -che si conferma fanalino di coda tra le principali Borse europee. Sui listini azionari ha pesato fin dall'avvio l', negli Stati Uniti., questa mattina, nonostante il buon dato sul PIL giapponese, che ha mostrato una crescita per il settimo trimestre consecutivo L'azionario europeo soffre inoltre la forza dell'euro spinto dalla solida crescita dell'economia tedesca nel terzo trimestre : il crossè tornato sopra quota 1,18 dollari. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 55 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 145 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,81%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%. Frazionale la discesa di, -0,56%. Tentenna, che cede lo 0,62%., che accusa una flessione dell'1,48% sulRisultato negativo a Milano per tutti i settori. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-9,27%),(-3,10%) e(-2,64%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,08%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,52%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,82% dopo i conti dei 9 mesi.Effetto petrolio: giù, in calo del 3,14%.Tra gli industriali, tonfo di, che mostra una caduta del 2,69%.di Milano,(+4,43%),(+1,76%),(+1,69%) e(+1,26%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -24,94%.